The London Knights tonen volgende week hun stripperskunsten in ‘t Vondel Bart Kerckhoven

31 oktober 2019

We vermoeden dat het op vrijdag 8 november wel eens heel heet kan worden in cultureel centrum ’t Vondel. The London Knights staan dan op het podium van de Halse cultuurtempel. Het is de Halse carnavalsgroep D’Afzakkers die de mannelijke stripformatie uit het Verenigde Koninkrijk naar de stad haalt. “Mooi, ondeugend, sensationeel, mysterieus, erotisch en dynamisch.” Zo omschrijven de heren zichzelf op hun website. Voor wie niet echt weet wat zij of hij moet verwachten… De mannen zullen zich eerst samen aan het publiek voorstellen maar hebben nadien elk nog een act waarmee ze het publiek willen versieren. Mooi meegenomen voor wie houdt van wat mannelijk schoon: aan het einde van de show gaan ze graag op de foto met hun publiek. Een avondje The London Knights kost 25 euro. Info en reserveringen via londonknightsvondel@hotmail.com.