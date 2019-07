Terug van 20 jaar weggeweest: openluchtfuif tijdens Dorpsfeesten Breedhout Bart Kerckhoven

05 juli 2019

13u21 0 Halle Tijdens de Dorpsfeesten van Breedhout wordt nu zaterdag 6 juli teruggegrepen naar een succesvol evenement uit het verleden. Voor het eerst in twintig jaar wordt er opnieuw een Zomeropenluchtfuif georganiseerd.

“We willen de mensen van onze generatie terug in de tijd katapulteren waar ze vol nostalgische kriebels kunnen genieten van een échte openluchtfuif zoals twintig jaar geleden”, zegt mede-organisator Dirk Vierendeel.

De mensen achter de fuif willen de sfeer van legendarische fuifzalen zoals zaal Limbourg, zaal Elysee, Concordia en zaal De Vrede oproepen. De dj’s van dienst zijn Laplaz, Sven, Calle, Bart, Stef en Dirk die vroeger muziek speelden bij legendarische discobars als Explosion, DNA, super express, SDL en New Epsilon. Er worden zomerse cocktails geserveerd en een foodtruck houdt halt. Bij regen wordt alles overdekt. Kaarten aan de kassa kosten 7 euro. De fuif vindt plaats op de Lenniksesteenweg 621 in Breedhout. Meer info over het evenement is hier te vinden.