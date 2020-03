Telewerken in kantoren van Colruyt Group amper mogelijk: “Werknemers zijn ongerust” Bart Kerckhoven en Frank Eeckhout

16 maart 2020

19u10 136 Halle Terwijl in veel bedrijven telewerken wordt ingevoerd als maatregel in de strijd tegen het coronavirus laat Colruyt Group dat amper toe op kantoor. En dat zorgt voor gemor bij het personeel. “De werknemers zijn ongerust”, bevestig vakbondssecretaris Robert Veekman (AVC Puls). Bij Colruyt Group laten ze weten dat de allereerste prioriteit wel degelijk de gezondheid van de medewerkers is. “Maar telewerken organiseren is niet zo eenvoudig.”

Op de site Wilgenveld in Halle werken meer dan tweeduizend mensen in de kantoren van Colruyt Group. De voorbije dagen kregen zij ook een lijst preventieve maatregelen mee die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar telewerken kan er haast niet. Daarover worden intussen heel wat vragen over gesteld door het personeel. Zeker nu er geen les meer wordt gegeven in de scholen en er verwacht wordt dat mensen hun kinderen zelf opvangen. De meeste werknemers moeten dus vakantie opnemen als ze de kinderen thuis willen houden. “Veel personeelsleden vragen zich af waarom Colruyt Group dat telewerken zo beperkt houdt”, weet vakbondsman Robert Veekman van bediendenvakbond ACV Puls . “Bij veel andere bedrijven zijn vorige week al verschillende maatregelen genomen en het lijkt wel alsof het allemaal wat trager gaat bij Colruyt Group. We hebben er begrip voor dat telewerken niet zomaar meteen geïnstalleerd kan worden. Dinsdag staat er wel overleg gepland en misschien zal daar aangekondigd worden dat er toch meer van thuis gewerkt kan worden maar we zijn dan wel al enkele dagen verder. Dat wachten duurt lang.

Huisfilosofie

Telewerken behoort blijkbaar niet tot de huisfilosofie van het distributiebedrijf. “Het is altijd al een bewuste keuze geweest om thuiswerk niet mogelijk te maken”, zegt woordvoerster Hanne Poppe van Colruyt Group. “Zo houden we werk en privé gescheiden. De overgrote meerderheid van de collega’s kan ook niet telewerken. Maar uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Voor medewerkers wiens functie noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf en die geen mogelijkheid hebben om de sociale afstand op kantoor te bewaren, is telewerk een mogelijkheid. We bekijken nu per afdeling hoe we dit concreet kunnen organiseren zodat we ook de dienstverlening kunnen verzekeren. De VPN-verbindingen die nodig zijn worden ter beschikking gesteld en tegelijk willen we die verbindingen uitbreiden. Maar dat is een belangrijke oefening omdat we zeker niet willen dat ons netwerk overbelast geraakt.”

Bij Colruyt Group benadrukken ze verder dat er op de werkvloer wel al maatregelen genomen worden. “.Onze allereerste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers, daar willen we zeer duidelijk in zijn”, zegt Poppe. “De medewerkers wordt gevraagd om maximaal verspreid te gaan zitten in de bureaus en ook de vergaderzalen en kantines te gebruiken als extra bureelruimte. De glijdende uren zijn uitgebreid van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds en de openingsuren van de kantines zijn uitgebreid. Vergaderingen worden uitgesteld en ook de regionale en gedeelde kantoren blijven beschikbaar.”