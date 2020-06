Tegenstanders standbeeld Leopold II maken statement: “Vandalisme kan niet, maar er moet een oplossing komen” Tom Vierendeels

14 juni 2020

15u19 3 Halle Tegenstanders van het standbeeld van Leopold II in het Albertpark verzamelden zondagmiddag aan het monument om een statement te maken. Zaterdagnacht werd de buste door onbekenden Tegenstanders van het standbeeld van Leopold II in het Albertpark verzamelden zondagmiddag aan het monument om een statement te maken. Zaterdagnacht werd de buste door onbekenden tegen de grond gewerkt . “Vandalisme draagt niet bij tot het debat, maar er moet wel een oplossing komen”, luidt het.

Vertegenwoordigers van ACV Puls, Dekoloniseer Halle en Masereelfonds Halle verzamelden zondagmiddag in het Albertpark om een duidelijk statement te maken en samen het vandalisme van de voorbije nacht te bespreken. “We zijn zeker niet akkoord met het vandalisme, maar er moet een debat komen om naar oplossingen te zoeken”, luidt het. “Voor ons hoort zo’n beeld niet thuis in het straatbeeld, maar eerder in een museum waar het jongeren op een pedagogische manier meer kan aanleren over de kolonisatie en racisme. Kijk naar de Kazerne Dossin of het Fort van Breendonk. Na een bezoek zijn jongeren volledig op de hoogte over wat extremisme, fascisme en concentratiekampen zijn. In een museum kan je de volledige context duiden. Leopold II is maar één onderdeel dat deel uitmaakt van een groter geheel. Net zoals bijvoorbeeld de guillotine en de bestorming van de Bastille niet de zwaartepunten zijn waar de Franse Revolutie om draaide, maar waar iedereen wel onmiddellijk aan denkt.”

Dit draagt niet bij tot het debat en is zelfs koren op de molen voor tegenstanders

Bord met duiding

Vandalisme kan nooit voor hen. “Dit draagt niet bij tot het debat en is zelfs koren op de molen voor tegenstanders van een debat”, gaat het verder. “Wat gebeurde is een wandaad, maar geschiedenis wissen is ook geen oplossing. Sinds 2004 ijveren we voor het weghalen van het beeld. Er volgde een debat tijdens de gemeenteraad – het enige tot nu toe. Uiteindelijk kon na vijf jaar discussiëren een bord met duiding bij het standbeeld worden geplaatst. Het is misschien tijd om na zestien jaar en met de huidige gebeurtenissen opnieuw een debat hierover aan te gaan. Dat we al zoveel jaren strijden tegen dit beeld staaft ook dat we tegen vandalisme zijn, want anders hadden we het al lang zelf kunnen verwijderen. Dat het debat nu zo lang op zich laat wachten zet anderen misschien aan tot zo’n radicale acties. We bevinden ons op een kantelmoment door het overlijden van George Floyd. Je kan het vandalisme misschien begrijpen, maar niet goedkeuren. Dat er woede ontstaat snappen we.”

Alternatief

Als het standbeeld toch zou moeten blijven hebben de tegenhangers ook een voorstel. “Laat het opgaan in een groter kunstwerk en maak hier een anti-koloniale en anti-racistische plek in het park”, gaat het verder. “Met ook tegenpolen, zoals een beeld van Patrice Lumumba. Het kan een artistiek project worden aangezien het park toch heraangelegd zal worden.”

Toch zijn ze niet akkoord met de stelling dat het verwijderen van de beelden de geschiedenis wist. “Want mensen kennen die geschiedenis niet eens, hoe kan je ze dan wissen?”, klinkt het. “Bij acties in het verleden hier vroegen we leerlingen van de nabijgelegen school wat ze weten over Leopold II of Lumumba, maar die kennis blijkt vaak onbestaande te zijn. Hier in dit park ga je ondanks de duiding op het bord geen geschiedenis leren. Dan kan dus wel in een museum.”