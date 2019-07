Teams strijden om de prijzen in gocartrace Bart Kerckhoven

De gocarts in Middelkerke zijn gereserveerd, het parcours is uitgetekend en de teams zijn ingeschreven. Halle is op zondag 4 augustus het decor van de gocartrace. Cafébaas Bruno Vandierendonck van café Vaantjesboer organiseert die dag vanaf 13 uur de zesde editie van de spektakelrijke wedstrijd. Het parcours is uitgetekend in de verkeersvrije binnenstad. Wie op vier uur tijd met zijn ploeg de meeste rondjes aflegt, mag zich de winnaar noemen. Maar ook de rest van de top drie wint een prijs en ook de voorzichtigste en de origineelste ploeg en de pechvogels worden gevierd. De carnavalsgroep De Vrie Kadeikes houden mee de veiligheid in de gaten.Toeschouwers zijn meer dan welkom langs het parcours. De prijzen worden om 18 uur uitgereikt.