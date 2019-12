Te veel ontevreden patiënten in ‘duurste ziekenhuis van Vlaanderen’: AZ Sint-Maria wil antwoorden en richt kwaliteitsteam op Bart Kerckhoven

19 december 2019

13u50 44 Halle Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria zal patiënten zelf bevragen over hun tevredenheid nu het ziekenhuis slecht scoort in de nieuwe Patiëntenpeiling. Amper zes op tien patiënten geeft aan het ziekenhuis zeker wel te zullen aanraden bij familie of vrienden. Dat percentage hoort bij de laagste van Vlaanderen. “Er zijn duidelijk nog zaken waar we verder aan moeten werken”, klinkt het in het Halse ziekenhuis dat als duurste van Vlaanderen wordt bestempeld door de Christelijke Mutualiteit.

Tijdens de Vlaamse patiëntenpeiling in juni werden er door het Vlaams Patiëntenplatform enquêtes afgenomen in de Vlaamse ziekenhuizen. Er werd onder andere naar de tevredenheid gepeild. De helft van de patiënten (51,6 procent) geeft het ziekenhuis een 9 op 10 of een 10 op 10, maar amper zes op tien (58,2 procent) zou het ziekenhuis zeker aanraden bij familie of vrienden. Dat cijfer is bij de laagste van Vlaanderen en dat is best opvallend. Nog maar pas kwam het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria uit de ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit als duurste uit de bus. Wanneer we donderdag om een reactie vragen, worden we verwezen naar de website van het ziekenhuis.

We stellen vast dat in de steekproef voor ons ziekenhuis 95 procent van de patiënten het ziekenhuis ‘zeker wel of waarschijnlijk wel’ zou aanbevelen. Mededeling Sint-Maria

Daar staat het volgende te lezen: “We stellen vast dat in de steekproef voor ons ziekenhuis 95 procent van de patiënten het ziekenhuis ‘zeker wel of waarschijnlijk wel’ zou aanbevelen. Niemand van de bevraagden zou het ziekenhuis ‘zeker niet’ aanbevelen en slechts 2 procent ‘waarschijnlijk niet’. Deze cijfers verheugen ons”, klinkt het. “Wanneer we de andere vragen bekijken dan bemerken we dat er zeer goede scores zijn, maar ook zaken waar we duidelijk nog verder dienen aan te werken. Zo is de patiënt uitermate tevreden over de informatie van de verwijzende arts over hoe hij zich moet voorbereiden op de opname en ook over de informatie die hij krijgt voor de verdere behandeling na het ontslag uit het ziekenhuis.”

Kwaliteitsteam

In het ziekenhuis erkennen ze wel dat onder andere voor de kosten en de informatieverstrekking de scores veel lager liggen. “Om met deze vaststellingen om te gaan zijn we gestart met een nieuw kwaliteitsteam dat zich toelegt op patiëntenparticipatie en –beleving”, laat het ziekenhuis weten. “Met gerichte projecten zullen we proberen om beter aan de wensen van de patiënten op die vlakken tegemoet te komen. We plannen ook een eigen bijkomende en meer diepgaande vragenlijst om te achterhalen waar patiënten minder tevreden over zijn. Zo kunnen we meer gericht handelen bij onze maatregelen.” AZ Sint-Maria laat nog weten dat de resultaten een stimulans zijn om te werken aan de aandachtspunten. “Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werkt sinds jaren mee aan de deze peilingen en communiceert de resultaten via de website van de Vlaamse overheid en van het ziekenhuis. Deze peilingen zijn bedoeld om de mening weer te geven van patiënten over hun opname-ervaring en het is uiteraard belangrijk om hier aandacht aan te schenken”, aldus het ziekenhuis.