Taxichauffeur met 2,3 promille betrapt: advocate smeekt politierechter om beklaagde geen alcoholslot te geven Tom Vierendeels

29 juni 2020

15u13 0 Halle Een advocate heeft de Halse politierechter gesmeekt om haar client geen alcoholslot te geven. De taxichauffeur werd voor de vijfde keer onder invloed van alcohol betrapt en had nu 2,3 promille in het bloed. Volgens de advocate is er geen sprake van een probleem.

De man werd tijdens een verkeerscontrole op 13 juli van vorig jaar betrapt met 2,3 promille in het bloed. Het bracht hem voor de Halse politierechter waar hem voor de vijfde keer alcoholintoxicatie ten laste werd gelegd. De man was zelf aanwezig en liet zich verdedigen door zijn advocate. “Mijn client beseft dat geen enkel excuus goed genoeg is, zeker omdat hij in 2016 van de rechtbank al een les heeft gekregen die hij heel goed had begrepen”, pleitte de advocaat. “Hij heeft toen effectief een gedragswijziging doorgevoerd. De auto werd niet meer gebruikt en alle verplaatsingen doet hij met de fiets, de bus of zoekt een BOB. De overtredingen gebeurden ook nooit toen hij aan het werk was.”

Maar in de zomer van vorig jaar liep het dus toch verkeerd. “Hij had enkele nachten niet goed geslapen en kampte met veel stress”, gaat het verder. “Mijn client had afgesproken om ‘s middags met vrienden te gaan eten waar champagne en wijn werd gedronken. Zijn vrouw was BOB en zo raakte hij zonder problemen thuis.”

Paniek door verloren agenda

Thuis lag de man in bed toen hij in paniek schoot. “Hij wist dat hij een paar uur later moest werken, maar hij wist niet meer wanneer”, luidt het. “Daarom wilde hij in zijn agenda kijken, maar die vond hij niet. Hij dacht dat hij zijn agenda op het dak van de auto had gelegd en toen was vertrokken. In paniek sprong hij in de auto om te gaan zoeken aangezien zijn vrouw met de privé-auto naar haar werk was. Het was toen 21.15 uur en aangezien hij sinds 14 uur niet meer had gedronken ging hij ervan uit geen strafbare waarde meer in het bloed te hebben.” De man reed vervolgens regelrecht in een verkeerscontrole.

De advocate gaf ook aan dat haar client tijdens de coronacrisis 90 procent verlies draaide en een werknemer niet aan de slag kon houden. De verzekering van één van de twee wagens werd opgeschort. “Ik doe het in de plaats van mijn client: ik smeek u om hem geen alcoholslot te geven”, besloot de advocate haar pleidooi.

Zaak in beraad

“U heeft zich echt volgegoten met alcohol”, richtte de rechter zich tot de beklaagde. “Ik wil iedereen in de ogen kunnen blijven kijken. Ook de ouders van verongelukte kinderen. Het is mijn taak om in te grijpen vooraleer het echt eens fout afloopt.” Er zal pas op 8 juli uitspraak worden gedaan.