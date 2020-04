Sylvie en Christophe trakteren hulpverleners en supermarktpersoneel op ontbijt: “Een extra schouderklopje na weken hard labeur” Bart Kerckhoven

14 april 2020

11u16 0 Halle Sylvie Strasser en Christophe Everaerts van broodjeszaak Hollywood Sandwich trakteren de mensen aan het front van het coronavirus op ontbijtkoeken. Tijdens hun ‘Tour de Corona’ trokken ze al naar de spoeddienst, de Colruyt-supermarkt en de politie. “Iedereen is er al weken hard aan het werken”, zegt Christophe die zelf als brandweerman werkt. “Daarom verdienen ze dat extra schouderklopje.”

Broodjeszaak Hollywood Sandwich op het Possozplein in Halle blijft voorlopig gesloten door het coronacrisis. Maar intussen besloten uitbaters Sylvie en Christophe om iets te doen voor de mensen die elke dag het beste van zichzelf geven in de strijd tegen COVID-19. De voorbije dagen bakten ze ‘s ochtends koffiekoeken af om uit te delen op verschillende plaatsen. “We hebben het ‘Tour de Corona’ gedoopt”, zegt Christophe. “Zo trokken we al twee keer naar de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria maar ook de Colruyt-supermarkt kreeg enkele schotels. Al die mensen zijn al wekenlang hard aan het werken om er voor te zorgen dat we hierdoor komen. Maar na al die weken kan al die labeur wel zwaar beginnen wegen. Daarom wilden we hen een extra schouderklopje geven. De reacties zijn allemaal positief. Nadien krijgen we vaak hartverwarmende berichten vanuit de diensten. Het doet ons ook plezier.”

Ook politie getrakteerd

Dinsdagochtend trokken Sylvie en Christophe ook naar het politiecommissariaat van de zone Zennevallei. “De politiemensen worden vaak wel eens vergeten”, zegt Christophe. “Zij doen er ook alles aan om ons leven in deze tijden zo normaal mogelijk te doen verlopen. Tegelijk hebben ze het ook niet gemakkelijk want op interventies kunnen ze op elk moment van de dag met het coronavirus geconfronteerd worden.”

Christophe weet zelf ook waarover hij praat want hij is aan de slag als brandweerman in de zone Vlaams-Brabant West. “We nemen altijd onze voorzorgen want je wil je familie echt niet besmetten”, zegt Christophe. “We hebben wel beschermingsmateriaal en we wassen ons handen ontelbare keren per dag maar zeker ben je nooit. Toch heb ik geen schrik om mijn job in deze tijden te doen. Je kiest er bewust voor om hulpverlener te worden en dan is deze epidemie echt geen reden om af te haken.”

Intussen openen sommige broodjeszaken toch opnieuw de deuren maar Hollywood Sandwich blijft gesloten. “We hebben heel wat klanten in de scholen en in de bedrijven”, zegt Christophe. “Maar alles ligt zo goed als stil en dan heeft het geen zin om bestellingen te plaatsen om alles nadien weg te moeten gooien. We wachten af tot het gewone leven wat hervat. Voor Sylvie is het wel niet eenvoudig want het was altijd erg druk in de broodjeszaak en plots valt dat allemaal plots weg. Daarom is het leuk dat we onze ‘Tour de Corona’ even konden organiseren als afwisseling. We hopen nu ook nog het personeel van enkele rusthuizen te kunnen trakteren op ontbijtkoeken.”