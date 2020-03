Svenne Gazet verkoopt nu ook toiletpapier: “Vooral om een goede buur te helpen, maar in de buurt zijn ze blij” Tom Vierendeels

24 maart 2020

18u12 0 Halle Krantenwinkel Svenne Gazet in de Louis Theunckensstraat biedt momenteel ook toiletpapier aan. “Eigenlijk om onze goede buur Marcelis een plezier te doen, maar het is echt wel trending”, luidt het. “In de winkels is er haast geen meer te vinden.”

“Als goede buren helpen we elkaar in moeilijke tijden”, zegt Niels Ghysels, die de winkel samen met zijn broer Sven openhoudt. Marcelis, een winkel in onder andere bureau- en kantoorartikelen, moet door de maatregelen tegen corona de deuren sluiten. “Hun webshop blijft wel werken, maar in de winkel zaken afhalen lukt niet. Daarom kunnen klanten daarvoor bij ons terecht. We bieden ook een beperkt assortiment aan in de krantenwinkel waaronder printpapier, maar dus ook toiletpapier.”

En die verkoop loopt goed. “Mensen in de buurt zijn blij”, gaat Ghysels verder. “Sommigen hebben zowel de Delhaize als de Carrefour al bezocht, maar toiletpapier vonden ze niet. Daarvoor kunnen ze nu bij ons dus terecht. We plaatsen alle zaken in de hoek waar onze goktoestellen staan. Die mogen niet meer gebruikt worden en dus is het toch maar een verloren hoek.”