Sven en Gerrit openen eerste foodsharing restaurant Salamangee: “Jong en oud vindt het gezellig om gerechtjes te delen” Bart Kerckhoven

22 oktober 2019

13u14 4 Halle In de grootsteden bestaan foodsharing restaurants al langer maar Gerrit Gerritsen en Sven Boon openen met Salamangee voor het eerst zo’n zaak in Halle. “We mikten aanvankelijk op dertigers en veertigers maar nu blijkt dat jong en oud wel graag aanschuift om samen van gerechtjes te proeven”, zegt Gerrit.

Sinds vorige week ontvangen Gerrit en Sven hun klanten in Salamangee op de Maandagmarkt. “Een woord uit het Hals dialect dat eetkamer betekent”, legt Gerrit uit. “Het vat het concept perfect samen. Je krijgt in ons restaurant een plaats aan onze lange tafel en we maken het net zo gezellig als in je eigen eetkamer.”

Foodsharing is een nieuw concept in Halle. Tapas kan je wel al eten in de stad. “Maar in Salamangee doen we nog iets anders”, zegt Gerrit. “We serveren gerechten die normaal in een grote porties gegeten worden op kleinere schotels zodat je van alles eens kan proeven. De gerechten worden bereid met producten uit de streek. Het buikspek komt bijvoorbeeld van bij slagerij Pieters, het dessert zullen we bestellen bij chocolatier Praleen.”

Van kleine hamburgers tot Sint-Jakobsnoten… Gerrit en Sven bieden een kaart aan waar iedereen wel wat van zal lusten. En dat is ook doorgetrokken naar de bierkaart. “Dat is echt één van onze troeven”, zegt Sven. “We zijn gepassioneerd door bieren en dus was die kaart samenstellen het tofste om te doen. We kozen voor bieren uit de streek. Geuze en andere lambiekbieren waren evident maar ook bieren van Belgoo en NovaBirra, net over de Waalse grens, blijken perfect bij de gerechten te passen. Alles kan zolang het maar geen drank is van de grote multinationals. Dat trokken we zelfs door naar onze frisdrank. Daarom drink je bij ons bijvoorbeeld Richie Cola, een lekkere Belgische variant.” Wie wil kan trouwens zelfs biercocktails bestellen. Die heten dan Lembeik Libre, Tuveresse of de Zwette Madonna. De link met Halle wordt ook op de drankkaart doorgetrokken. Wie die bijzonder cocktails of bieren eens wil proeven kan zelfs gewoon binnenstappen om wat te drinken aan de toog. Je hoeft er dus niet meteen de schotels bij te bestellen.

De Hallenaar zelf vindt intussen de weg naar Salamangee. “Foodsharing is een concept dat al in ingeburgerd is in grote steden maar het was even afwachten of het in Halle zou aanslaan”, zegt Gerrit. “We dachten vooral dertigers en veertigers aan te trekken maar mensen van alle leeftijden stappen hier binnen. Het is leuk dat iedereen het eens wil uittesten. Het is nu aan ons om te bewijzen dat je het net zo leuk en lekker op restaurant is wanneer je de schotels met elkaar deelt.”

De gezelligheid is nog zoiets waarmee het duo graag uitpakt. "Aan die lange tafel moet je graag zitten", legt Sven uit. "Bij Festum in Lembeek lieten we een prachtig houten lichtarmatuur maken dat boven de tafel hangt en de mensen van Velofleur zetten er verse bloemen neer. De rest is natuurlijk aan de klanten. Wie met twee wil genieten kan dat perfect. Maar vorige week stapten hier nog twee groepen apart binnen. Ze kenden elkaar niet maar raakten aan de praat en hebben al opnieuw samen gereserveerd. Dat vinden we natuurlijk prachtig. Met dit concept breng je mensen dichter bij elkaar.