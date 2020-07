Subsidies tot 5.000 euro voor elk initiatief dat mensen dichter bij elkaar brengt na coronacrisis Bart Kerckhoven

15 juli 2020

16u15 0 Halle De stad Halle hoopt dat inwoners zelf iets organiseren om het sociaal leven in de stad aan te wakkeren na de coronacrisis. Daarom wordt het reglement voor de projectsubsidies aangepast.

De projectsubsidies bestaan al langer in Halle. “Maar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie zijn minder streng geworden”, zegt schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V). “De belangrijkste voorwaarde is dat het initiatief of project bijdraagt tot het herstel van het gemeenschapsleven in onze stad na de coronacrisis en dat het project voor iedereen toegankelijk is. Het wordt ook eenvoudiger om een projectsubsidie aan te vragen. Zo wordt de aanvraagtermijn ingekort van zes naar vier weken. En het maximumbedrag dat je kan ontvangen voor een project wordt opgetrokken van 1.500 naar 5.000 euro.”

Welk bedrag aan subsidie een aanvrager krijgt, wordt bepaald door een commissie waarin verschillende vrijetijdsdiensten van de stad vertegenwoordigd zijn. De aanvraag kan gebeuren via deze link.