Studio Teurlings sluit na 95 jaar de deuren: Uitbater Steven (53) opent volgend jaar gastenverblijf in de Vogezen Bart Kerckhoven

25 september 2019

07u00 2 Halle Fotospeciaalzaak Studio Teurlings sluit na 95 jaar definitief de deuren. Zaakvoerder Steven Teurlings (53) en zijn vrouw Ilse Ravert (53) openen volgend jaar een gastenverblijf voor groepen in de Vogezen. “Het is een unieke kans die we niet laten liggen”, zegt Steven. “Al weet ik nu al dat ik de klanten hier zal missen.”

Studio Teurlings is de laatste speciaalzaak in Halle waar nog fotografiemateriaal verkocht wordt maar eind oktober sluit de winkel voorgoed. Steven Teurlings kiest voor een nieuw avontuur in de Vogezen. “Ik heb goed nagedacht over de beslissing”, zegt Steven. “Deze winkel heeft een lange geschiedenis. De zaak is opgericht in 1924 door mijn grootvader Gerard Teurlings, mijn vader Jacky en meter Jetje namen in 1958 de winkel over en als derde generatie zette ik sinds 1998 de familiezaak verder. Het doet me wel iets om afscheid te nemen van Studio Teurlings maar er wacht ons een nieuwe uitdaging. Het fotografielandschap is enorm veranderd. De marges in onze sector zijn zo klein geworden dat het ons aan het denken heeft gezet. We bedanken onze klanten wel voor het vertrouwen.”

De marges in de fotografiesector zijn zo klein geworden dat het ons aan het denken heeft gezet Steven Teurlings

De uitdaging bevindt zich op 4,5 uur rijden van Halle in de Vogezen. In het dorpje Bussang verbouwen Steven en zijn vrouw Ilse vanaf januari het hotel Les 2 Clefs tot een nieuw gastenverblijf. “Ik ben gepassioneerd door fotografie maar Ilse en ik houden al evenveel van reizen”, vertelt Steven. “Tien jaar geleden kochten we al iets in de buurt van Bussang. Dat werd al een uitvalsbasis voor de groepsreizen met natuurfotografen die we organiseren. Maar in het gebouw dat we zullen opknappen hebben we veel meer mogelijkheden.”

Twee bars

Ook Ilse kijkt er naar uit om in Bussang het gastenverblijf uit te bouwen. “Er zijn twintig kamers die we opsplitsen in gîtes met zeven kamers en eentje met dertien kamers”, vertelt Ilse. “Als twee groepen logeren hebben ze alles apart tot hun beschikking. Er zijn zelfs twee bars. We mikken op een uitgebreid doelpubliek. Van motorrijders die halt houden tot wielertoeristen die in de buurt de Ballon d’Alsace beklimmen over bedrijven die een weekend voor hun werknemers willen organiseren. Zowel het zomerseizoen als het winterseizoen zijn interessant want het hele jaar door komen er mensen naar deze streek. De natuur is er prachtig. In Bussang ontspringt ook de Moezel. Wie van de natuur houdt komt er zeker aan zijn trekken.”

Parkeerplek

Steven verraste klanten en collega’s door de aankondiging. Deze week dient hij ook zijn ontslag in als voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle. “Ik ben altijd graag handelaar geweest in Halle”, zegt Steven. “Daarom ben ik ook voorzitter geworden. Maar ik merk dat er heel wat potentieel in Halle zit dat niet benut wordt. Zo vinden bijvoorbeeld klanten hier voor onze deur nauwelijks een parkeerplek. En dat is één van de dingen waar ik al jaren aandacht voor vraag. Daarom wijkt onze verkoper Lennert Van Bellingen met zijn nieuwe zaak Foto Service Halle ook uit naar het Oudstrijdersplein. Daar kan je wel parkeerplaatsen vinden waar je vijftien minuten gratis kan parkeren.”