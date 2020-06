Stroppenweg wordt nieuwe uitvalsweg aan nieuw stadsmagazijn en recyclagepark: werken starten in augustus Bart Kerckhoven

16 juni 2020

10u16 0 Halle De Stroppenweg wordt binnen enkele maanden verbreed. Het zijstraatje van de Robert Lariellestraat wordt een belangrijke uitvalsweg wanneer het nieuwe stadsmagazijn en het recyclagepark klaar zullen zijn.

Aan de Robert Lariellestraat zijn al even de werken aan de gang voor de bouw van het nieuwe stadsmagazijn. Er zijn loodsen voorzien, een administratief gebouw, een parking, een fietsenstalling en wat groen. Ook het nieuwe recyclagepark zal daar gebouwd worden. Op termijn zal dan de Stroppenweg, het zijstraatje van de Robert Lariellestraat, de nieuwe uitvalsweg worden richting Brusselsesteenweg. Daarom worden er in augustus al weg- en rioleringswerken opgestart. De Stroppenweg wordt verbreed en uitgerust met fiets- en voetpaden. De straat wordt ook verlengd.

Er worden ook weg- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in het onderste gedeelte van de Robert Lariëllestraat, tussen de Stroppenweg en de Scheepswerfkaai. “Na de werken zal de Robert Lariëllestraat een pak veiliger zijn voor de kwetsbare weggebruikers, zo wordt er onder meer een dubbelrichtingsfietspad voorzien en een apart voetpad. We verwachten dat de werken in het voorjaar van 2020 zullen voltooid zijn”, laat de stad Halle weten.

Voor het doorgaand verkeer wordt de hinder beperkt omdat er altijd één rijstrook beschikbaar blijft. Ook het huidige recyclagepark blijft bereikbaar.