Stroppen even verzamelplaats voor legervoertuigen van De Bevrijdingscolonne Bart Kerckhoven

03 september 2019

13u41 0

Het Halse gehucht Stroppen was vanochtend even de verzamelplaats voor de legervoertuigen van De Bevrijdingscolonne die intussen in Brussel gearriveerd is. De zeventig voertuigen, waaronder de nieuwste pantservoertuigen van Defensie maar ook oldtimers die dateren uit de Tweede Wereldoorlog waren maandag nog te bewonderne op Don Bosco in Halle en op de Welkomstlaan. De soldaten overnachtten op de campus van Don Bosco en bliezen dan vanaf 9 uur verzamelen op de Brusselsesteenweg. Iets na 10 uur trok De Bevrijdingscolonne zich dan opnieuw in gang richting hoofdstad.