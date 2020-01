Strijd om Villa Sainte Anne nog niet gestreden: Ontwikkelaar in beroep tegen beslissing van schepencollege Bart Kerckhoven

09 januari 2020

10u29 4 Halle De ontwikkelaar die in Halle Villa Sainte Anne wil slopen om er appartementen te bouwen gaat in beroep tegen de beslissing van het schepencollege. De stad Halle vindt dat de villa een te grote erfgoedwaarde heeft en weigerde een vergunning af te leveren. Maar ontwikkelaar Lacaille wil nu de Bestendige Deputatie toch overtuigen van het project.

Schepen van Ruimte en Wonen Marijke Ceunen (Groen) bevestigt het nieuws dat de ontwikkelaar uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver in beroep gaat. “Het beroep en de nieuwe wending in het dossier zal besproken worden op het college. Op dit moment ken ik de redenen nog niet waarom de ontwikkelaar meent in beroep te kunnen gaan. We volgen natuurlijk de zaak verder op en zullen als schepencollege ook gehoord kunnen worden in deze procedure. Voor ons blijft de argumentatie zoals we die eind vorig jaar overmaakten wel overeind. Ik hoop dat de Bestendige Deputatie dezelfde mening heeft.”

Ontwikkelaar Lacaille wil de charmante villa op de hoek van de Welkomstlaan en de Villalaan slopen om er een gebouw met 22 appartementen te bouwen met een ondergrondse garage. Maar toen het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning opgestart werd klonk al snel kritiek van omwonenden die een appartementsgebouw in hun buurt niet zagen zitten. Er werd een petitie georganiseerd, heel wat bezwaarschriften werden ingediend en zelfs de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring sprong in de bres. Nadien maakte het schepencollege dan bekend dat het geen vergunning wilde afleveren omwille van de erfgoedwaarde van Villa Sainte Anne. Zo is het gebouw een toonbeeld van de art deco-bouwstijl in de Sint-Rochuswijk in de jaren twintig en dertig en was het de woning van de directeur van de bekende chicoreifabriek Pacha. Heel wat notabelen kwamen er over de vlier en de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring dicht de villa daarom dezelfde erfgoedwaarde toe dan de Villa Servais. Er is wel één groot verschil: de Villa Servais is beschermd als monument terwijl de Villa Sainte Anne dat niet is.

De Bestendige Deputatie heeft nu zestig dagen om te beslissen over het beroep van de ontwikkelaar.