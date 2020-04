Streekproductencentrum pakt uit met online kadoshop: “Ideaal om mama te verrassen op Moederdag” Bart Kerckhoven

29 april 2020

14u36 0 Halle Johnny Sterck en Ursula Moons van het Streekproductencentrum starten een online kadoshop op zodat de mama’s op Moederdag toch verrast kunnen worden met een pakket streekproducten.

“Het voorstel van minister Jambon om Moederdag uit te stellen is niet nodig”, laat Johnny weten. “Zelfs vanuit ‘uw kot’ kan je een mooi pakket bestellen. Wij leveren het bij de klanten thuis of op het adres van de mama.”

Ook het Streekproductencentrum sloot eind maart de deuren door de coronacrisis. “Omdat onze omzet voor tachtig procent uit geschenen bestaat gingen de inkomsten drastisch naar beneden”, klinkt het. “Maar we bleven verkopen via de webshop en leverden gratis in de buurt. De website werd aangepast en na de laatste verlenging van de maatregelen vonden we dat er nog iets ontbrak. Daarom hebben we een kadoshop online geplaatst, enkel en alleen voor geschenken, waar men ook rechtstreeks kan bestellen en afrekenen.”

Johnny en Ursula zullen gratis blijven leveren in de buurt. “In andere gemeente vragen wij een kleine transportvergoeding. Door een streekproductengeschenk bij ons te bestellen steun je uiteraard de lokale handel en de lokale producenten. Wat verzending betreft hebben wij voor bpost gekozen. Zo blijven we ook hier in eigen land.” Meer info op www.streekproductencentrum.be.