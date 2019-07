STORMSCHADE. Tenten van Stroppenconcerten meters hoog in de bomen geblazen (maar optreden maandag vindt zeker plaats) Bart Kerckhoven

26 juli 2019

11u43 21

Ook de organisatoren van de Stroppenconcerten kregen af te rekenen met stormschade. Twee nieuwe partytenten van vzw Halle Events werden meters hoog in de bomen geblazen tijdens de korte storm die donderdagavond woedde in Halle. “Een buur van de weide stuurde ons de foto’s door”, zegt Roland Desomer van Halle Events. “We waren geschrokken, want we wonen niet in de buurt en bij ons waaide het niet eens zo hevig. De brandweer heeft de tenten met een ladderwagen uit de bomen kunnen halen. Die tenten zijn maar een paar maanden oud. We plaatsen daar steeds de togen in voor de bar, maar tijdens de week staan die wel leeg. Voor het volgende Stroppenconcert nu maandag is er geen enkel probleem. Het stadsbestuur helpt ons naar een oplossing te zoeken. Iedereen is dus welkom maandagavond!”