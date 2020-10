Stoempkermis van Hofmaarschalken wordt dan toch take away en delivery-editie Bart Kerckhoven

13 oktober 2020

10u54 0 Halle De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames wilde in november een eetfestijn organiseren en had voor de Stoempkermis zelfs goedkeuring van de stad op zak, maar de vereniging heeft besloten er een afhaaleditie van te maken door de stijgende coronacijfers.

De stad liet eerder al weten dat er geen eetfestijnen meer konden georganiseerd worden. “Het is volgens ons geen goed signaal om een grote bijeenkomst in deze periode te laten doorgaan”, klinkt het bij de Hofmaarschalken. “Daarom hebben we besloten alleen take away en delivery-maaltijden te bezorgen.”

Op www.hofmaarschalken.be kun je het menu terugvinden en bestellen kan via mail of telefoon. In het weekend van 7 en 8 november wordt in het hele land geleverd. Op 9 november beperken de carnavalisten zich tot Groot-Halle en het Pajottenland. De levering is gratis. Bij afhaling van maaltijden kun je contactloos betalen. De organisatie gaat nu iedereen die al gereserveerd had voor de Stoempkermis persoonlijk contacteren.