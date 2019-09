Steve Vanderkluysen wint eerste Dartstornooi van HKV Schief Bezjoebert en neemt wisselbeker mee naar huis Bart Kerckhoven

24 september 2019

HKV Schief Bezjoebert duikt voor het eerst als Halse carnavalsgroep in de hangar en het stikatelier om volgend jaar tijdens Carnaval Halle een char buiten te rollen en met een mooi kostuum te pronken maar de bende vond ook tijd om een eerste Dartstornooi te organiseren. Schief Bezjoebert is alvast van plan om het tornooi jaarlijks te organiseren en dus werd meteen een mooie wisselbeker ontworpen. Steve Vanderkluysen was de winnaar van de eerste editie en kreeg naast de trofee ook nog een biermand van drankenhandel Dekoninck mee naar huis. Dei van ba Chic blijkt trouwens heel wat dartstalent in de rangen te hebben want leden Steven Debraekeleer en Ronny Verschueren eindigden op de tweede en de derde plaats.