Startzone BK Wielrennen in Halle hermetisch afgesloten: “Blijf in uw kot en volg vertrek op televisie” Bart Kerckhoven

11 september 2020

11u19 4 Halle Tijdens de start van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen op 22 september in Halle zullen we amper een glimp kunnen opvangen van de wielrenners. Door de coronacrisis wordt de startzone zo goed als hermetisch afgesloten. De organisatie roept op om niet massaal af te zakken naar het centrum.

“Er is geen publiek toegelaten in de rennersdorpen, vertrekzone en omgeving podium”, laat het startcomité vrijdag weten in een persbericht. “Dat betekent dat alle toegangen tot het Possozplein, Monseigneur Senciestraat en de parking De Bres hermetisch worden afgesloten met toezicht door politie en stewards.”

Wie de wielrenners wil zien in Halle moet langs het parcours post vatten en de beste locatie is volgens het comité langs de Ninoofsesteenweg voorbij de verkeerslichten met de August Demaeghtlaan richting Pepingen. De organisatie raadt ook aan om het vertrek op VRT te volgen want daar wordt er vanaf het middaguur rechtstreeks uitgezonden. “Blijf in u kot en volg het op tv”, klinkt het in de mededeling. Op de terrassen van de Grote Markt en in de Halse cafés kan er wel wat gedronken worden. “De politie houdt hier toezicht en de terrassen worden afgesloten vanaf het midden van de Grote Markt voor de doorgang van de wedstrijdkaravaan na het vertrek op het Possozplein.”

Normaal reden de renners een plaatselijke ronde in en rond Halle maar die is door de coronacrisis geschrapt. De renners vertrekken op het Possozplein voor een officieuze start op het middaguur en rijden via de Grote Markt, Melkstraat, Beestenmarkt en Ninoofsesteenweg naar de officiële start op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van café Lamme Guiche.