Stap dichterbij nieuw park Zenneweide: Provincie keurt voorlopig uitvoeringsplan goed Bart Kerckhoven

06 november 2019

07u00 0 Halle Het grote nieuwe park aan de rand van het centrum in Lembeek komt opnieuw een stap dichterbij. De provincieraad keurde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord voorlopig goed dat de aanleg van het nieuwe park Zenneweide mogelijk maakt.

In dat plan wordt de bestemming van de oude industriezone gewijzigd naar natuurgebied. Naast het terrein kunnen dan wel weer nieuwe bedrijven zich vestigen. Op die manier komt er bijna 8 hectare extra groen in het centrum maar is er toch nog ruimte voor een regionaal bedrijventerrein.

Het nieuwe park sluit aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het Kanaal Brussel-Charleroi. “‘We willen het regionaal bedrijventerrein beter inrichten en mogelijkheden scheppen aan bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld). Eerder werd al een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij een tiental reacties binnenliepen. “Vandaag werd het PRUP voorlopig vastgesteld”, aldus gedeputeerde Schevenels nog. “De volgende stap in de procedure is een is een openbaar onderzoek over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.” Pas wanneer al die procedures achter de rug zijn kunnen de nodige vergunnen aangevraagd worden en kan gestart worden met de aanleg.