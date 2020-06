Standbeeld Leopold II van sokkel gegooid Tom Vierendeels

14 juni 2020

11u05 20 Halle Exact een week nadat het standbeeld van koning Leopold II gevandaliseerd werd hebben onbekenden het afgelopen nacht tegen de grond gewerkt. De buste van de vorst werd deze ochtend naast zijn sokkel in het Albertpark op de grond aangetroffen.

Verschillende inwoners waren verbaasd deze ochtend toen ze vaststelden dat Leopold II niet meer op zijn vertrouwde sokkel stond. Voorlopig heeft nog niemand verantwoordelijkheid opgenomen voor deze daad waardoor het onduidelijk is wie er achter zit. Net een week geleden werd het standbeeld al eens gevandaliseerd. Toen werd de buste overgoten met rode verf, werden de ogen wit geverfd en kreeg hij een doek doordrenkt in rode verf over het hoofd. De naam aan het standbeeld werd geschrapt en vervangen door ‘moordenaar’.

Later meer.