Stadsradio zendt Woonzorgradio uit om rusthuisbewoners te steunen: “Met z’n allen onze zorgen even vergeten” Bart Kerckhoven

13 maart 2020

18u14 16 Halle Presentatoren Ben Braillard en Jempi Van Vlaanderen van Stadsradio Halle veroveren zaterdagnamiddag de harten van rusthuisbewoners in de hele Zennevallei, want ze maken vanaf 14 uur ‘Woonzorgradio’. Het bezoek is momenteel afgeschaft door het coronavirus, dus willen de radiomakers de bewoners opfleuren. “We willen ze een hart onder de riem steken”, zegt Ben.

Stadsradio Halle gaat al enkele jaren op tournee in de rusthuizen in de buurt. “En dat is een succes”, weet André Segers, coördinator van Stadsradio Halle. “We zenden dan live uit in het woonzorgcentrum. De mensen kijken daarnaar uit. Van Lucie Lambert in Buizingen tot Zennehart in Alsemberg en De Maretak in Halle ... Overal worden we goed ontvangen. De mensen halen herinneringen op aan hun jeugd en horen muziek uit lang vervlogen tijden.”

Dit jaar maakte de zender al een stop in het Zennehart en stonden alweer een reeks bezoeken gepland, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Daarom gooit Stadsradio het over een andere boeg. “Als wij niet tot bij de bewoners geraken, organiseren we gewoon een programma waarbij zij ons kunnen bereiken”, vertelt André. “Het zal hen deugd doen, want het is nu echt niet gemakkelijk voor al die mensen. Ook de ouders van mijn vrouw verblijven in een woonzorgcentrum. In deze tijden het zonder contact moeten stellen is niet evident.”

We willen zo ook de medewerkers van de woonzorgcentra een hart onder de riem steken want ook voor hen zal het in deze omstandigheden niet eenvoudig zijn om te werken. Ben Braillard

Het is Ben Braillard die met zijn collega Jempi ‘Woonzorgradio’ aan elkaar zal praten vanaf 14 uur op zaterdag. “We hopen dat we veel telefoontjes krijgen”, zegt Ben. “Mensen kunnen elkaar groetjes overmaken en gewoon vertellen hoe het met hen is. Leuke anekdotes of toffe verhaaltjes … Wat ons betreft: hoe meer, hoe liever. Dan kunnen we met z’n allen even alle zorgen vergeten. We willen ook de medewerkers van de woonzorgcentra een hart onder de riem steken, want ook voor hen zal het in deze omstandigheden niet eenvoudig zijn om te werken.”

Voorlopig is de uitzending van zaterdag de enige die gepland is. “Maar ik verwacht dat we veel leuke reacties binnen zullen krijgen en dat we dus zeker nog afleveringen zullen maken”, zegt André. “De zendtijd op het schema vrijmaken is geen probleem. Veel mensen feliciteren ons nu al met het initiatief. Ik denk dat we dus veel rusthuisbewoners en hun vrienden en familie blij gaan maken.”

De uitzending van Stadsradio Halle is te beluisteren op 105.6 FM in de Zennevallei en op www. stadsradio.be.