Stadsradio Halle lanceert nieuw programma ‘Baert en Braillard’ Bart Kerckhoven

02 oktober 2020

Radiopresentatoren Kris Baert en Ben Braillard warmden donderdagavond al eens op in de studio van Stadsradio Halle voor hun nieuwe talkshow ‘Baert en Braillard’. Het duo nodigt voortaan elke maandagavond tussen 18 uur en 20 uur gasten uit voor een goede babbel en ze beloven ook de leukste muziek te draaien. Artiesten uit de streek, maar ook sportfiguren komen op bezoek en zelfs de culinaire fijnproevers komen aan hun trekken. Nu maandag 5 oktober verhuizen ze alvast even naar bouwbedrijf Carro-Bel Group in Ternat. Daar praten ze met Nina Butera, Paul Van Himst en ook ex-voetballer Lorenzo Staelens maakt zijn opwachting.

Stadsradio Halle kan beluisterd worden op 105.6 FM of via www.stadsradio.be.