Stadspersoneel dat in zorg werkt, krijgt gevarenpremie van 640 euro Tom Vierendeels

14 juni 2020

18u01 0 Halle Het stadspersoneel dat in de Halse zorg tewerkgesteld is krijgt van de stad een gevarenpremie uitgekeerd. Een beloning voor het harde werk dat ze de afgelopen maanden verricht hebben. Een voltijdse werknemer kan zo rekenen op 640 euro bruto extra.

De stad heeft 76.000 euro voorzien om al het stadspersoneel dat tewerkgesteld is in bijvoorbeeld woonzorgcentra of als poetshulp een premie te geven. “Om hoeveel personen het in totaal gaat kan ik niet onmiddellijk zeggen, maar het gaat om al het zorgpersoneel zoals zorgkundigen en paramedici, maar ook schoonmakers die zowel in woonzorgcentra werken als bij mensen thuis”, verklaart schepen Peggy Massien (sp.a). “Voor de periode van 13 maart tot halfweg maart kan een voltijdse medewerker rekenen op een premie van 640 euro. Het gaat om 1,10 tot 1,25 euro extra per gepresteerd uur. Een beloning voor het zware inspanningen die ze leverden, zowel op mentaal als fysiek vlak.” Halle zou de eerste stad in Vlaanderen zijn die zo’n premie toekent aan zorgpersoneel.