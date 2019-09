Stadsbestuur en FP Halle-Gooik sluiten samenwerkingsovereenkomst af voor organisatie van ronde Champions League Michiel Elinckx

11 september 2019

17u39 0 Halle De stad Halle en Futsal Project Halle-Gooik hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de organisatie van een Main Round in de Champions League. Het Europese toernooi zal plaatsvinden van 7 tot 13 oktober.

Het is niet de eerste keer dat FP Halle-Gooik een Main Round in de Champions League organiseert. Ook in oktober vorig jaar was Halle het decor voor dit Europees toernooi met vier landskampioenen. Voor de organisatie zal FP Halle-Gooik opnieuw samenwerken met het stadsbestuur. Hiervoor werd een samenwerkingsakkoord uitgewerkt dat dinsdag groen licht kreeg van de gemeenteraad. Door de samenwerking wordt Halle-Gooik niet alleen logistiek maar ook financieel ondersteund voor de organisatie. Volgens het stadsbestuur zet zo’n Main Round Halle op de internationale voetbalkaart.

Halse belastingsbetaler

Oppositiefractie N-VA heeft echter bedenkingen bij de samenwerking. “Volgens het reglement komt een Halse sportclub één maal om de vijf jaar in aanmerking voor een toelage”, laat de partij weten. “Dit reglement is er in 2016 gekomen om iedere sportclub en sporttak op gelijke voet te behandelen. FP Halle-Gooik wil tot de Europese top behoren in het zaalvoetbal. Deze mensen mogen een droom hebben, maar moet de Halse belastingbetaler hiervoor elk jaar opnieuw opdraaien? Wat kost dit uiteindelijk aan onze stadskas?”