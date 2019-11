Stadsbestuur duidelijk: “Er wordt geen Lage-Emissiezone ingevoerd in Halle” Bart Kerckhoven

26 november 2019

08u57 0

Er zal geen Lage-emissiezone ingevoerd worden in Halle. Dat laat schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) weten nadat er eerder berichten verschenen dat de stad samen met vijftien andere Vlaamse steden en gemeenten zou overwegen om in navolging van Gent en Antwerpen een zogenaamde LEZ in te voeren. Dat zou betekenen dat eigenaars die een oude vervuilende wagen hebben de stad niet meer in mogen tenzij ze een vergoeding betalen. “Dat voorstel werd besproken tijdens de opmaak van de meerjarenplanning maar is meteen afgevoerd”, zegt de schepen. “Volgens ons is dat geen democratisch principe omdat je er heel wat mensen die geen nieuwe wagen kunnen aanschaffen mee zou straffen wanneer ze bijvoorbeeld iemand in de stad willen bezoeken. We begrijpen dan ook niet vanwaar deze informatie komt. De berichten daarover kloppen dus niet.”