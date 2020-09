Stadsarbeiders herstellen fontein Stationsplein en plaatsen indrukwekkende blikvanger Bart Kerckhoven

30 september 2020

13u15 0

De fontein op het Halse Stationsplein is opgeknapt door de stadsarbeiders. De installatie werkt opnieuw en er werd meteen een heuse blikvanger bij geplaatst. Voortaan prijken de letters van Halle achter de fontein. Daarvoor werd cortenstaal gebruikt. “Die metaallegering met een opvallende bruine roestlaag ziet er niet alleen knap uit, ze heeft ook een lange levensduur en is onderhoudsarm”, laat de stad weten. De fontein zelf werkte de voorbije jaren nog amper. “Uit ons onderzoek bleek dat de pompen niet meer naar behoren werkten en ook de sturing, de elektriciteit en de stabiliteit vertoonden mankementen”, klinkt het nog. “Heel wat herstellingen drongen zich dus op. Om de kosten te drukken, besliste de stad om die herstellingen volledig in eigen beheer te doen. De werken zijn intussen achter de rug.” De herstellingen en de make-over hebben uiteindelijk 49.000 euro gekost.

