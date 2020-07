Stad zet Leopold II terug op zijn sokkel met boodschap: “Halle zwicht niet voor vandalen” Bart Kerckhoven

03 juli 2020



De stad Halle heeft het borstbeeld van Koning Leopld II terug laten plaatsen op de sokkel aan het monument in het Albertpark. Het beeld werd door vandalen enkele weken geleden nog van de sokkel getrokken en voordien werd het ook al besmeurd. De discussie over het al dan niet afvoeren van de beelden van Leopold II in het straatbeeld woedt al enkele weken sinds de dood van George Floyd in Amerika. In Halle is er geen definitieve beslissing genomen. Het stadsbestuur wil binnenkort het debat aangaan met iedereen om tot een besluit te komen. Aanvankelijk was het de bedoeling om een extra bord te plaatsen bij de buste wanneer het park heraangelegd zou worden maar nu heeft de stad er wel al een duidelijke boodschap bij geplaatst. “Door het beeld terug te plaatsen willen we als stad het signaal geven dat vandalisme nooit het vetrekpunt kan zijn van een goed debat”, staat er onder andere te lezen.