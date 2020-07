Stad schakelt ‘coronawachters’ in om mondmaskerplicht te controleren Wim De Smet

30 juli 2020

15u20 0 Halle De stad Halle schakelt vanaf vandaag drie coronawachters in die controles uitvoeren in de binnenstad. Wie geen mondmasker draagt, of zich niet houdt aan de gekende veiligheidsvoorschriften, wordt daar door de coronawachter op attent gemaakt.

Vanaf vandaag en tot en met zondag patrouilleren de coronawachters door de straten van de binnenstad. “De coronawachters zullen mensen sensibiliseren over de regels, zoals het dragen van een mondmasker, het volgen van de juiste looprichting en het regelmatig wassen van de handen", meldt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V). “Deze wachters vullen eigenlijk het werk van de politie aan. Ze kunnen zelf geen boete uitschrijven maar ze staan wel in rechtstreeks contact met onze politiediensten. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen de coronawachters dus wel snel de politie inschakelen.”

De coronawachters zijn te herkennen aan een wit T-shirt met daarop het blauwgroene logo van de stad Halle. “Het project met de coronawachters loopt tot en met zondag”, vervolgt Poté. “Vandaag zijn er drie wachters op stapt, tijdens het weekend schakelen we vier mensen in. Het gaat om jobstudenten die van ons een korte opleiding hebben gekregen. Na zondag gaan we dit project evalueren en beslissen we of de coronawachters ook in de toekomst inschakelen.”