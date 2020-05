Stad installeert gratis fietspompen op verschillende locaties in Halle Bart Kerckhoven

15 mei 2020

13u05 2

Fietsers kunnen in Halle voortaan de banden van hun fiets gratis oppompen op vijf locaties. Het stadsbestuur liet openbare fietspompen plaatsen. Er staat er eentje aan het kruispunt van de Leide en de Parklaan naast het Albertpark, aan de speeltuin in de Kopheiweg in de wijk Windmoleken en aan de stations van Halle, Lembeek en Buizingen zijn ook pompen geplaatst. De fiets wordt een aantrekkelijker vervoersmiddel in de stad en daarom wil het bestuur er ook alles aan doen dat fietsers alle faciliteiten in de buurt hebben.