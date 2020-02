Stad herbekijkt zaalverhuurreglement: “N-VA al drie keer moeten afwijzen want een congres in ’t Vondel mag niet” Bart Kerckhoven

26 februari 2020

12u32 0 Halle N-VA Vlaams-Brabant vroeg al drie keer tevergeefs om een partijcongres in Halle te organiseren maar dat kan niet omdat het zaalverhuurreglement van de stad politieke partijen uitsluit. “Zo lopen de handelaars inkomsten mis”, aldus gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA).

“Al drie keer kreeg ik van de partij de vraag om een congres in Halle te organiseren”, vertelde Swalens op de gemeenteraad. “Maar ik moest telkens weigeren omdat het zaalverhuurreglement van de stad het niet toelaat dat politieke partijen een zaal kunnen huren. ’t Vondel is dus geen optie. Halle liep daardoor drie keer driehonderd bezoekers mis die geen kennismaakten met onze stad en dus ook niet met de horeca en de Halse handelaars.”

Swalens roept dan ook op om het reglement aan te passen. Schepen Dieuwertje Poté (CD&V) had goed nieuws voor het oppositieraadslid. “We hebben als meerderheid beslist om het reglement opnieuw te bekijken”, antwoordde ze. “Zo zal onderzocht worden onder welke voorwaarden er een afwijking kan toegestaan worden.”

De verzuchting van Swalens kwam er nadat hij op de raad bij het schepencollege polste naar een nieuwjaarsbrunch van een niet nader genoemde politieke partij in het Cultuurcafé. Dat was volgens het college niet in strijd met het reglement omdat het om een evenement in besloten kring ging.