22 april 2020

11u05 0 Halle De stad Halle wil duidelijkheid over de zogenaamde exit-strategie van de federale overheid voor het bestuur een beslissing neemt over het uitdelen van mondmaskers aan de inwoners.

Verschillende gemeenten en steden kondigden al aan dat ze mondmaskers zouden uitdelen aan de inwoners wanneer de maatregelen tegen het coronavirus zouden afgebouwd worden. “Laat er geen twijfel over bestaan: de stad zal zeker haar verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid en gezondheid van haar inwoners te garanderen”, laat de stad Halle weten in een mededeling.

“Als het voorzien van mondmaskers een onderdeel is van de exit-strategie, zal de stad daar mee voor zorgen. Maar we willen niet vooruit lopen op de zaken”, klinkt het bij de stad. “Er is vandaag immers nog geen duidelijkheid over welk type mondmasker we het best kunnen gebruiken, hoe vaak een mondmasker opnieuw mag gebruikt worden, of een mondmasker gewassen mag worden voor een veilig hergebruik. Kortom, er zijn heel wat vragen waar we het antwoord nog niet van kennen. Het zou dus onverstandig zijn om nu reeds een bestelling te plaatsen zonder te weten welke maskers de voorkeur genieten van virologen en experts in zo’n een exit-scenario.”

Halle vraagt intussen wel aan de provinciegouverneur om een gecoördineerde aanpak. “Het kan niet de bedoeling zijn dat lokale besturen elkaar gaan beconcurreren en de prijs van mondmaskers zo de hoogte injagen”, aldus de stad nog.