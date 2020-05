Stad Halle vergeet factuur te betalen: aannemer eist 209.000 euro Bart Kerckhoven

18 mei 2020

14u19 0 Halle Aannemer Besix eist 209.000 euro aan verwijlinteresten van de stad Halle omdat een factuur onbetaald bleef. De stad gaat de factuur juridisch betwisten maar stelt tegelijk een externe manager aan om orde op zaken te stellen in de sector Stadsontwikkeling.

Gemeenteraadslid Rogier Lindemans van oppositiepartij N-VA bracht het verhaal van de achterstallige factuur maandag naar buiten. Er rezen vragen bij Lindemans toen de stad aankondigde een externe manager aan te trekken. “Toen we dat lazen, konden we dit niet goed plaatsen”, aldus Lindemans. “Ik wou meer duidelijkheid vragen op de commissie, maar intussen is al gebleken waarom. De stad kreeg een gepeperde rekening verwijlinteresten van Besix wegens achterstallige betalingen.”

Volgens Lindemans ontving de stad al op 13 maart een brief van Besix. “Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Hoe kon zo’n groot bedrag aan verwijlinteresten ontstaan zonder dat iemand op de hoogte was? Over welke niet-betaalde facturen gaat dit? En waarom duurde het bijna zes weken voor actie werd ondernomen?”

Externe manager

Schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) gaf maandag meer uitleg in een persbericht. De factuur gaat over werken die de aannemer uitvoerde voor de aanleg van de voorstadsparking op Nederhem in 2018. De stad is van plan om de factuur te betwisten en laat de zaak juridisch onderzoeken. “Deze aannemer is in heel wat projecten een partner van de stad. We betreuren het dan ook dat hij zich zo opstelt”, aldus Servé. “Maar de stad steekt de hand ook in eigen boezem. Het dossier werd op de sector Stadsontwikkeling intern niet naar behoren opgevolgd. Ook het feit dat het schepencollege pas op 23 april kennis kreeg van een factuur die op 13 maart aankwam op de dienst, is problematisch. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, stelt de stad tijdelijk een externe manager aan. Die moet de werking binnen de sector Stadsontwikkeling terug op de rails zetten, zodat dit soort zaken niet meer kunnen gebeuren en we ook alle doelstellingen zoals voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 tijdig behalen.”