Stad Halle trakteert tijdens eerste soldenweekend: Koopjesjagers parkeren gratis Bart Kerckhoven

31 december 2019

12u23 0 Halle Het stadsbestuur van Halle besliste om de betalende parkings in het centrum van de stad gratis te maken tijdens het eerste soldenweekend op 4 en 5 januari.

Concreet betekent dit dat er op het Possozplein, het Oudstrijdersplein, de Vismarkt in de Vuurkruisenstraat en in de straten van het historisch centrum niet moet betaald worden op de zaterdag van het eerste soldenweekend. Parkeren is al gratis op zondag. De stad wil met de traktatie het winkelen in de eigen stad promoten. Wie in een blauwe zone parkeert moet wel nog steeds een schijf plaatsen. Behalve de betalende parkings in de stad zijn er doorheen het jaar nog steeds gratis parkeerplaatsen ter beschikking aan De Leide, De Bres, De Gooikenaar, Nederhem en de parking aan het station. De stad wil de maatregel later nog uitbreiden naar alle koopjesweekends van de Verenigde Handelaars.