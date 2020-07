Stad Halle schrapt alle evenementen tot eind augustus (maar markten blijven overeind) Wim De Smet

29 juli 2020

16u40 0 Halle Het stadsbestuur van Halle schort tot eind volgende maand alle evenementen op. De maatregel moet de mogelijke verspreiding van het coronavirus terugdringen.

De Nationale Veiligheidsraad reduceerde afgelopen maandag al het publiek bij indoorevenementen tot 100 personen maar lokale besturen mogen strengere maatregelen nemen als ze dat nodig vinden. Volgens het stadsbestuur vormen lokale evenementen een reëel risico. “Ondanks de strikte maatregelen vinden er nog altijd heel wat evenementen plaats op ons grondgebied”, meldt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V). “De veelheid aan en variatie van evenementen zijn mogelijke voedingsbodems voor een lokale uitbraak of een snellere verspreiding van het virus. Bovendien is het duidelijk dat mensen zoveel mogelijk gevraagd worden om zich de volgende 4 weken in hun gezinsbubbel te begeven uitgebreid met maximaal 5 dezelfde personen. Nauw contact buiten deze bubbel is niet mogelijk. Dit geldt ook voor bijeenkomsten in de openbare ruimte.”

Alle evenementen, groot of klein, worden daarom opgeschort tot 31 augustus. Het gaat onder meer om buurtfeesten, concerten, drive-in cinema, barbecues of opendeurdagen. “Sommige verenigingen annuleerden zelf al hun activiteiten”, luidt het. “Zo maakten de Verenigde Handelaars vorige week al bekend dat ze hun braderie dit weekend een jaartje overslaan. Het Rommelmarktcomité laat weten dat de rommelmarkt op 16 augustus niet doorgaat omdat ze het organisatorisch niet voor elkaar krijgen om te werken met een aparte in- en uitgang. Voorts werd met Kinepolis afgesproken om de drive-in cinema van 11 tot 13 augustus op de Welkomstlaan niet te laten doorgaan.”

De voedingsmarkten en de Voddekesmarkt blijven voorlopig wel overeind maar hier wordt opnieuw een vast parcours van kracht en er wordt ook gewerkt met een aparte in- en uitgang. Net als in de winkels wordt op de markt het aantal bezoekers beperkt tot 1 bezoeker per 10 vierkante meter. “Door opnieuw te werken met een aparte in- en uitgang zijn we er zeker van dat het aantal bezoekers dat zich op de markt bevindt niet te hoog is”, vervolgt de burgemeester. “Op die manier kunnen we op de markten de nodige veiligheidsafstand garanderen. We voorzien 2 in- en uitgangen om de markt vlotter toegankelijk te maken.”

Voor de voedingsmarkten wordt een in- en uitgang voorzien ter hoogte van het Toerismekantoor (achter het historisch stadhuis) en ook ter hoogte van de Slingerweg. Deze locaties zijn met de shuttlebus te bereiken die sinds kort ook halt houdt op de hoek van de Parklaan en Vondel.

Ook voor de Voddekesmarkt worden er twee in- en uitgangen voorzien: één op de Volpestraat (ter hoogte van de Paterskerk) en één op de Louis Theuckensstraat.