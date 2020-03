Stad Halle overlegt over coronavirus: “Carnavalisten hoeven zich nog geen zorgen te maken” Bart Kerckhoven

03 maart 2020

10u24 0 Halle Het managementteam van de stad Halle pleegt dinsdag overleg over de maatregelen die moeten genomen worden door de uitbraak van het coronavirus. Met een groot evenement als Carnaval Halle voor de deur worden alle scenario’s bekeken.

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) was maandagavond te gast in Carnavalitis, het programma van Radio Victoria over het Halse carnaval en had het onder andere over de veiligheid tijdens het evenement waar tienduizenden mensen op afkomen. Voorlopig is er volgens Snoeck geen enkele reden om Carnaval Halle niet te laten doorgaan. “Als het coronavirus verder uitbreidt moet er wel goed nagedacht worden”, aldus de burgemeester. “Vlaanderen is namelijk geen Italiaanse regio. Zo’n gebied in Italië kan je afsluiten maar hier kan dat niet want alles loopt wat in mekaar over. Als er dan grote evenementen als carnaval plaats vinden moet het risico ingeschat worden. Dan is het de gouverneur die de beslissing neemt of het al dan niet kan plaats vinden. Ik heb het er met de voorzitter van organisator Halattraction al kort even over gehad en ook hij vindt dat de veiligheid het belangrijkste is dan. Maar op dit moment is er geen enkele reden om Carnaval Halle af te lasten.” Carnaval Halle vindt dit jaar plaats vanaf 21 maart tot en met 23 maart.

Dinsdag is er ook al overleg over de maatregelen die getroffen moeten worden voor het coronavirus. “Het managementteam overlegt dinsdag over de aanpak”, vertelde Snoeck. “De mensen worden geïnformeerd via affiches over onder andere goede handhygiëne en de richtlijnen die vandaag al bekend zijn. Maar er is ook bijzondere aandacht voor ons personeel dat in contact komt met de burgers. Het gaat dan vooral om de mensen die op de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand werken. Maar ook in woonzorgcentrum Zonnig Huis wordt er extra aandacht aan besteed. Daarvoor wordt een apart draaiboek voorgelegd omdat oudere mensen natuurlijk kwetsbaar zijn en omdat we ook daar het personeel moeten beschermen.”