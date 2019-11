Stad Halle en ontwikkelaar hebben akkoord over vijver Essenbeek, oppositiepartij N-VA veegt overeenkomst meteen van tafel Bart Kerckhoven

25 november 2019

17u54 2 Halle De Halse gemeenteraad spreekt zich dinsdagavond uit over een overeenkomst die de stad wil afsluiten met ontwikkelaar NJA die langs de vijver van Essenbeek woningen wil bouwen. Oppositiepartij N-VA roept de raadsleden op om tegen te stemmen. “Het schepencollege slikt een project waar het zelf bezwaar tegen indiende”, zegt gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA). Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) weerlegt de kritiek.

De inhoud van de overeenkomst of dading, zoals ze in juridische termen benoemd wordt, blijft strikt geheim. Maar als het punt goedgekeurd wordt kan ontwikkelaar NJA elf woningen bouwen langs de Kasteelstraat in Essenbeek. Heel wat buurtbewoners en ook het stadsbestuur hebben zich jarenlang verzet tegen de plannen.

Bij N-VA vinden ze de nieuwe wending vreemd. “Op dit ogenblik is rond de bouwaanvraag nog een procedure hangende bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen die door het college zelf is ingesteld”, legt Demesmaeker uit. “Zonder de definitieve beslissing af te wachten, gooit het schepencollege het op een akkoordje met de ontwikkelaar. De hangende procedure wordt stopgezet. Er staan ook geen toegevingen in door de projectontwikkelaar. Er komt geen pad rond de vijver, alleen een klein stukje voetweg aan de noordzijde, dat dan nog eens eigendom blijft van die ontwikkelaar.”

Zonder de definitieve beslissing af te wachten, gooit het schepencollege het op een akkoordje met de ontwikkelaar. De hangende procedure wordt stopgezet. Er staan ook geen toegevingen in; er komt geen pad rond de vijver, alleen een klein stukje voetweg aan de noordzijde, dat dan nog eens eigendom blijft van die ontwikkelaar. Helemaal hallucinant wordt de dading waarin de stad belooft om de bevolking de mond te snoeren als die nog zou procederen Gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA)

De oppositiepartij stoort zich ook een andere passage in de dading. “Helemaal hallucinant wordt de dading waar de stad belooft om de bevolking de mond te snoeren als die nog zou procederen”, zegt Demesmaeker. “De Stad neemt zich dan voor om met belastinggeld ten strijde te trekken tegen initiatieven van de bevolking. Dit is onbegrijpelijk voor Groen en sp.a, die jarenlang de strijd voor het herstel van de vijver hebben gesteund.”

N-VA doet nu een oproep aan alle raadsleden van alle fracties om de dading weg te stemmen. Bij ontwikkelaar NJA onthouden ze zich voorlopig van alle commentaar.

‘On hold’

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) wil over de inhoud van de dading nog niet veel kwijt. “Ik respecteer de vertrouwelijkheidsclausule die opgenomen werd”, zegt Snoeck. “De laatste zes jaar is duidelijk geworden dat de ontwikkelaar wel degelijk huizen mag bouwen. Het klopt dat zowel het schepencollege als de ontwikkelaar nog een procedure lopen hebben. Die zijn ‘on hold’ gezet na gesprekken die dit jaar opgestart werden. Die gesprekken leverden dit akkoord op. We hebben dit onderhandeld in het algemeen belang van de Hallenaren. Dinsdagavond zullen we op de gemeenteraad debatteren over de dading en zullen ook wij onze argumenten geven. Ik betreur het wel dat de oppositie dat debat al in de media voert.”