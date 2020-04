Stad Halle deelt dan toch mondmaskers uit aan inwoners Bart Kerckhoven

22 april 2020

20u20 5

De stad Halle koopt dan toch mondmaskers aan voor de inwoners. In totaal wil het stadsbestuur 35.000 mondmaskers aankopen voor alle inwoners ouder dan 12 jaar. “Mondmaskers zullen ongetwijfeld een rol spelen bij de afbouw van de coronamaatregelen”, klinkt het bij de stad. “Maar door de grote vraag is er grote onzekerheid over de levertermijnen.” Om zeker te zijn dat er voldoende mondmaskers ter beschikken zullen zijn zal Halle daarom ook mondmaskers bestellen bij verschillende vrijwilligersorganisaties. Eerder kondigde de stad aan dat het de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over de exit-strategie wilde afwachten vrijdag maar daar komt het bestuur dus nu op terug.