Stad gaat gebouwen doorlichten op energieverbruik Tom Vierendeels

13 juni 2020

16u50 0 Halle Halle gaat alle stadsgebouwen doorlichten op hun energieverbruik. Door deze energiescans komen we te weten waar, hoeveel en op welke manier we energie kunnen besparen. De bedoeling is om binnen een redelijke termijn de nodige werken en aanpassingen uit te voeren.

In het kader van duurzaamheid wil het bestuur alle stadsgebouwen energiezuiniger maken.Om dit op een doordachte manier te doen, gaat het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) een energiescan uitvoeren in onder meer het stadhuis, het Sociaal Huis, CC ’t Vondel, Joepie, het oude postgebouw, de bibliotheek enzovoort. Goed voor een investering van ruim 36.000 euro, inclusief BTW. Op basis van deze doorlichting zal een planning uitgewerkt worden van alle acties die in een gebouw ondernomen moeten worden om het energiezuiniger te maken. Dat kan gaan van het plaatsen een thermostatische knop tot het isoleren van een dak.

Ook ‘zorggebouwen’ krijgen energiescan

In het verleden werd al zo’n energiescan uitgevoerd in de zorggebouwen van de stad zoals het woonzorgcentrum Zonnig Huis, kinderdagverblijf ’t Pagadderke en de buitenschoolse kinderopvang De Varkenssnuit. De stad heeft intussen ook een energiescan aangevraagd voor de assistentiewoningen Van Koekenbeek en Ten Hove, de dienstencentra de Pasja en de Lemoon, de ondersteuningswoningen Beverberg en Nikkenberg en pastorie in Buizingen. De energiescans van zorggebouwen kunnen gratis uitgevoerd worden via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Het is echter nog niet duidelijk wanneer deze scans zullen uitgevoerd worden.