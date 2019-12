Sportschepen over mogelijk nieuw nationaal stadion in Halle: “Station en wegen helemaal niet voorzien op tienduizenden voetbalsupporters” Bart Kerckhoven

02 december 2019

14u17 0 Halle Schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V) is niet meteen tegen de komst van een nieuw nationaal stadion op de grens van Halle en Tubeke. “Maar we zijn wel bezorgd over de extra verkeersdruk die dit voor Halle zou meebrengen”, aldus de schepen op de Waalse televisiezender RTBF.

Schepen Busselot werd geïnterviewd tijdens het programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’, de tegenhanger van De Zevende Dag op de RTBF. Dat gebeurde naar aanleiding van het voorstel van Waals minister van Sportinfrastructuur Jean-Luc Crucke (MR) om op de grens van Halle en Tubeke het nieuwe nationale stadion voor de Rode Duivels te bouwen. Ook de burgemeester van Tubeke, Michel Januth (PS) was aanwezig.

“ We moeten het dossier goed bestuderen”, vertelde Busselot zondagochtend. “Er is een groot verschil tussen een stadion waar af en toe gevoetbald wordt en een stadion waar ook een commercieel luik aan verbonden is.”

Mobiliteit

De mobiliteit blijkt de grootste zorg te zijn. “De snelweg is vlakbij maar de op- en afritten zijn niet voorzien op een stadion in de buurt”, aldus Busselot. “Dat geldt ook voor het station van Lembeek dat er op een paar honderd meter vandaan ligt. Zo kan je geen duizenden supporters ontvangen. We zeggen niet neen op het idee maar we zijn wel bezorgd over de mobiliteitsdruk die dit meebrengt voor Halle.”

Burgemeester Michel Januth van buurgemeente Tubeke ziet het wel zitten. “Dit is een opportuniteit die zich voordoet”, zegt Januth. “We hebben er al over gepraat met mensen van de voetbalbond. Ik apprecieer dat men aan Tubize denkt. Ik ben het eens met de schepen dat de mobiliteit heel belangrijk is en dat er vandaag een gebrek aan wegeninfrastructuur is. Alleen al de files aan de verkeerslichten op de ring langs Halle (Januth doelt op de kruispunten van de A8, nvdr.) moeten aangepakt worden.

Silicon Valley van de sport in ons land

De Waalse minister van Sportinfrastructuur blijft wel ambitieus. “Het project kan het Silicon Valley van de sport in ons land worden. Alle bedrijven en organisaties die wat met voetbal te maken hebben zouden er zich kunnen vestigen. Kijk maar naar de Ghelamco Arena in Gent. Dat is een economische motor voor de regio. Je kan met dat stadion het economisch uitstalraam van ons land bouwen.”

Het voorstel van de minister is intussen door de voetbalbond niet van tafel geveegd maar daar kiezen ze liever voor een renovatie van het Koning Boudewijnstadion. En Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) vindt een nieuw stadion bouwen vooral tijdrovend en veel te duur. Het is dus afwachten of het voorstel ooit verder zal uitgewerkt worden.