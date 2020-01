Sportoase Hallebad zet nieuw bezoekersrecord neer in 2019 Bart Kerckhoven

09 januari 2020

Sportoase Hallebad lokte ook in 2019 meer bezoekers dan het jaar voordien. Meer dan 280.000 mensen stapten het sportcomplex op Nederhem binnen om er te sporten. Dat zijn er 18.000 meer dan vorig jaar. De absolute topdag in 2019 was de hete zomerdag van 25 juli waarop 1.823 bezoekers verkoeling zochten in het bad. Sportoase Hallebad wil nog meer mensen aantrekken en organiseert daarom de Sportoase Experience Days op 18 en 19 januari. Er is dan kinderanimatie in en naast het water, maar ook vrije demolessen voor volwassenen en kinderen en outdoor loopsessies onder begeleiding van ervaren coaches. Alles is terug te vinden op www.sportoase.be. Tot en met 19 januari kan iedereen ook een gratis gezondheidsanalyse krijgen in Sportoase Hallebad.

