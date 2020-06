Sportcomplex De Bres opnieuw open voor sportclubs: dit zijn de regels die nageleefd moeten worden Bart Kerckhoven

10 juni 2020

09u48 2 Halle Sporters kunnen sinds deze week opnieuw terecht in sportcomplex De Bres. Na drie maanden heropent ook het complex de deuren. Wie komt sporten moet zich wel aan de coronaregels houden.

De stad hield zelf al een rondvraag bij de clubs om te polsen of er interesse was om de trainingen te hervatten. Verenigingen die dat willen kunnen één of meerdere trainingsmomenten boeken. “We vragen de clubs wel om de strikte voorzorgsmaatregelen te volgen”, laat de stad weten. “De belangrijkste regel: doe alleen oefeningen en bewegingen waarbij je 1,5 meter afstand kan aanhouden en aanraking niet mogelijk is.” Het is nog niet de bedoeling een wedstrijd voetbal, basketbal of volleybal te spelen omdat lichaamscontact tijdens zo’n activiteiten onvermijdelijk is. Wie sport in De Bres komt best alleen. De outfit trek je best thuis aan want de kleedkamers in het sportcomplex zijn gesloten. Er wordt aangereden om zoveel mogelijk het eigen sportmateriaal te gebruiken en dat vooraf en nadien te ontsmetten. Wie zich niet lekker voelt of symptomen vertoond die wijzen op het coronavirus blijft natuurlijk beter thuis. De indoor petanquebaan in sportcomplex De Bres blijft wel gesloten omdat daar geen ventilatie voorzien is. Er kan buiten wel petanque gespeeld worden. Enkel sportclubs kunnen voorlopig trainingsmomenten reserveren. De stad raadt wel aan om zoveel mogelijk buiten te trainen omdat het besmettingsrisico dan veel kleiner is.

Lees ook: Skaters leven zich meteen uit na heropening van skatepark De Bres