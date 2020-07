Sport- en spelkarren rijden voor het eerst uit: kinderen ravotten op Wijkplein Bart Kerckhoven

22 juli 2020

15u57 0 Halle Twee animatoren stonden woensdag met twee bakfietsen vol spelletjes en sportmateriaal op het Wijkplein in Buizingen. De komende weken trakteert Buurtsport Halle met de sport- en spelkarren de kinderen in verschillende wijken van de stad op extra speelplezier.

De ene bakfiets is van de stad en de andere werd mogelijk gemaakt met subsidies van het ‘Nike Community Impact Fund’ dat initiatieven steunt waarbij sport wordt ingezet als middel om kwetsbare kinderen en jongeren aan te zetten tot bewegen en sporten. Ook vzw’s Renkoekoek en Toernee Mondialle ondersteunen het project.

Buurtsport Halle wil met de sport –en spelkarren initiaties bieden aan sociale organisaties en instellingen zoals armoedeverenigingen, sociale dienstverleningen of opvangcentra en voor scholen en wijken. Tegelijkertijd wil het de sport –en spelkar gebruiken als informatiekanaal voor het sportaanbod binnen de eigen buurt. Zo kunnen kinderen dan eventueel doorstromen naar de plaatselijke sportclubs. Op 24 juli en 8 augustus staan de karren in het Albertpark, op 29 juli en 12 augustus aan jeugdhuis Eenders en op 31 juli en 14 augustus in het Heuvelpark. Op het Wijkplein in Buizingen houden de animatoren ook nog eens halt op 5 augustus.