Speelplein Joepie vindt creatieve oplossing: kinderen ravotten deze zomer op twee locaties Bart Kerckhoven

08 juni 2020

Speelplein Joepie opent deze zomer op twee locaties de deuren. Op die manier kan de stad volgens de huidige coronamaatregelen de nodige bubbels creëren. In juli zal de speelpleinwerking georganiseerd worden op speelplein Joepie en in sporthal De Bres. In augustus zal de speelpleinwerking doorgaan op speelplein Joepie en in de Chirolokalen van Chiro Idoena in Lembeek. Ook voor de tieners ouder dan twaalf jaar zal er deze zomer een aanbod zijn op het speelplein.

Voor een week speelpleinwerking betaal je 25 euro als Hallenaar, 33 euro als niet-Hallenaar of 6 euro met een Kom!pas. De inschrijvingen starten vanaf woensdag 10 juni vanaf 10 uur voor Hallenaren en vanaf 17 juni 10 uur voor niet-Hallenaren via https://inschrijvingen.halle.be.

De tienerwerking Swap wordt deze zomer gekoppeld aan de speelpleinwerking. Tieners tussen 12 en 16 jaar krijgen er een aangepast aanbod. Inschrijven voor het speelplein of de tienerwerking kan enkel voor een volledige week. Omwille van de bubbels is het niet mogelijk om per dag in te schrijven. Ouders die hun kinderen aanmelden voor de inclusiewerking of problemen hebben met de online-inschrijvingen, kunnen rechtstreeks aankloppen bij Jeugd en Onderwijs via 02/365.98.30 of jeugd@halle.be.