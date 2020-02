Speelplaatsgevecht eindigt voor rechtbank: werkstraf gevorderd WHW

17 februari 2020

16u50 0 Halle Een 21-jarige man uit Halle riskeert een werkstraf van 46 uur voor slagen en verwondingen. Op 18-jarige leeftijd sloeg hij een medeleerling knockout op de speelplaats van het Don Bosco-instituut.

Op 14 maart 2017 kwam het tot een confrontatie tussen de toen 18-jarige jongeman en een jongere leerling. Naar het waarom van de vechtpartij liepen voor de rechtbank de versies uiteen. “Beklaagde is naar mijn cliënt gekomen en heeft hem gevraagd wat er was. Hierop heeft hij hem uit het niets een slag op de slaap gegeven”, aldus de burgerlijke partij. Klopt niet, aldus de verdediging. “Mijn cliënt werd al 6 jaar gepest met zijn overgewicht. Het slachtoffer had hem de laatste weken veelvuldig beledigd. Die dag riep hij ‘Dikke, kom eens af als je durft’ naar mijn cliënt. Ze stonden neus aan neus en hierop heeft mijn cliënt hem geslagen.”

Aanvankelijk was er een minnelijke schikking voorgesteld, maar omdat het slachtoffer 30.000 euro schadevergoeding vroeg, sprong dit af. Ook voor de rechtbank vroeg de burgerlijke partij een soortgelijke schadevergoeding. “Hij heeft sindsdien last van concentratiestoornissen en heeft zijn jaar moeten dubbelen.” De beklaagde werd na de feiten van school gestuurd. Hij vraagt om de opschorting. Uitspraak op 16 maart.