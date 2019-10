Spaargeld voor droomvakantie van petanqueclub verloren na faillissement Thomas Cook: “Garantiefonds komt niet tussen omdat stempels op betalingsbewijzen ontbreken” Bart Kerckhoven

03 oktober 2019

16u09 3 Halle Het spaargeld voor de vakantie van leden van petanqueclub Hallemaal uit Halle kan niet gerecupereerd worden via het Garantiefonds omdat twee stempels ontbreken op de betaalbewijzen die afgeleverd werden in het Neckermann-verkooppunt in Halle. “Ik slaap er al een hele week niet van”, zegt Franc Wouters van Hallemaal. “We verliezen ons geld en we zijn een droomvakantie kwijt.”

De leden van petanqueclub Hallemaal keken uit naar hun weekje vakantie in december. Franc Wouters en zijn vrouw Patricia Bellemans logeerden vorig jaar al in Djerba en raakten aan de praat met een hoteleigenaar die ook wel van de petanquesport houdt. Zo ontstond het idee om er een petanquetoernooi te organiseren. “We boekten voor tien leden een reis naar het Odyssee Resort & Thalasso bij Neckermann in Halle”, vertelt Franc. “Dat hotel kostte ons 300 euro per persoon met all-in-formule. Het was eigenlijk te mooi om waar te zijn.”

Spaarkas

De club boekte al in mei en betaalde twee keer een voorschot. “Omdat verschillende leden dat geld niet meteen liggen hebben besloten we een kleine spaarkas op te richten”, zegt Patricia. “Elke keer wanneer er gespeeld werd konden de deelnemers dan een paar euro sparen. Dat geld hebben we meteen gebruikt om de voorschotten te betalen; samen goed voor 1.345 euro. Zo bleef dat geld niet in huis liggen en dachten we dat alles het beste geregeld was.”

Thomas Cook ging een paar weken geleden failliet en uiteindelijk sloten ook de Neckermann-kantoren. Petanqueclub Hallemaal dacht de reis naar Djerba nog te redden. “We hoopten om via reisorganisatie TUI de reis om te boeken”, zegt Franc. “De voorschotten die we betaalden, zouden dan via het Garantiefonds gerecupereerd worden door TUI zelf. Maar wat later bleek dat cash betalingen niet weerhouden zouden worden. Dan plots kon dat wel, maar wilde TUI de reis dan weer niet over nemen omdat er twee stempels ontbraken op de betaalbewijzen.”

Kantoren gebeld

Franc belde intussen al heel wat kantoren af van Neckermann in de hoop dat ergens de telefoon wordt opgenomen. “Bij TUI vroegen ze nog een uittreksel van het kasboek van de winkel in Halle en dat heb ik uiteindelijk nog te pakken gekregen”, zegt Franc. “Je ziet in die tabel de betalingen die we gedaan hadden. Maar aan die tabel is eigenlijk niets officieels. We hebben dus niets dat echt aantoont dat we daar betaald hebben. Ik heb er zeker veertig telefoons voor gedaan maar tevergeefs. Als ik er nu op terug kijk hadden we het geld beter meteen op de rekening van de club laten storten en via overschrijvingen gewerkt. Dan hadden we een bewijs dat we konden voorleggen aan TUI of het Garantiefonds. Maar wie kon er ook voorzien dat Thomas Cook failliet zou gaan? Ik heb intussen vernomen dat er nog mensen zijn die hun voorschot niet zullen recupereren omdat er geen stempel op het betalingsbewijs gezet werd in het kantoor in Halle. Ik vraag me dan af of die stempels niet bewust vergeten werden zodat het geld gemakkelijker kon verdwijnen.”

Lunchpauze

Bij Neckermann in Halle was er niemand bereikbaar voor commentaar. Vreemd genoeg brandt het licht in de winkel er al sinds het faillissement dag en nacht en hangt er een bordje aan de deur dat het personeel er even uit is voor een lunchpauze.

Bij petanqueclub Hallemaal hebben ze binnen een paar dagen overleg om te bekijken of er nog een alternatieve reis georganiseerd kan worden.