Sp.a organiseert opnieuw Nieuwjaarsdrink op Claesplein Bart Kerckhoven

10 januari 2020

De sp.a-afdeling van Halle organiseert opnieuw een nieuwjaarsdrink in deelgemeente Lembeek. Die nieuwjaarsreceptie is een traditie geworden en iedereen is welkom op het Claesplein om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er worden drankjes en hapjes geserveerd en er is muzikale animatie met het dweilorkest The DeciBells. De nieuwjaarsdrink vindt plaats op zondag 12 januari vanaf 14 uur tot 16 uur.