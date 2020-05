SOS Mondmaskers Maken krijgt financiële steun van Curieus Halle Bart Kerckhoven

04 mei 2020

10u49 0 Halle Curieus Halle schonk 500 euro aan het burgerinitiatief SOS Mondmaskers Maken. Het bedrag is een deel van de opbrengst van het voorbije werkingsjaar.

“De werking van Curieus Halle ligt intussen al een tijdje stil omdat het door de coronacrisis niet mogelijk is om activiteiten te organiseren”, legt Arno Pirolo, secretaris van Curieus Halle, uit. “Op onze laatste telefonische bestuursvergadering hebben we gebrainstormd over lokale organisaties die in aanmerking zouden kunnen komen voor extra steun en we kwamen al snel tot het besluit dat SOS Mondmaskers Maken de beste keuze was. De mensen zetten zich intussen al weken belangeloos in om de bevolking van Halle en omgeving gratis van mondmaskers te voorzien tijdens deze COVID 19-pandemie en wij vonden het dan ook niet meer dan normaal om hen op deze manier dankbaarheid te tonen voor hun engagement.”