Sonny Vanderheyden fileert de Halse actualiteit: Van de pietendiscussie tot het dure ziekenhuis Sint-Maria... Stof genoeg voor een mini-conférence Bart Kerckhoven

23 januari 2020

16u09 0

Tijdens de Persavond fileerde Sonny Vanderheyden een jaar vol nieuws in Halle. Van de pietendiscussie tot de bouwwoede in de stad en de duren prijzen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria... Sonny gaf er graag zijn eigenzinnige kijk op. Met een knipoog weliswaar.